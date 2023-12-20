Раскрыт секрет счастливых отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Уэльские создают отличную команду и двое имеют хорошее чувство юмора.

Бывший королевский дворецкий Грант Гаррольд, который знает принца Уильяма и Кейт Миддлтон с первых лет их романа, указал на сходство между ними и покойными королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. Об этом пишет Hello Magazine.

"У Уильяма и Кейт есть то, чем они очень напоминают мне покойную королеву и принца Филиппа, потому что они были командой, они были партнерами и они двое очень похожи. Как ни странно, это почти история, которая прекрасно повторяется", — рассказывает Гаррольд.

Бывший дворецкий добавил, что будущий король Великобритании и его жена — лучшие друзья, которые создают хорошую команду. У пары действительно хорошее чувство юмора, и им всегда весело быть вместе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

В частности, Гаррольд вспомнил расставание пары в начале 2000-х. Это очень расстроило дворецкого, поскольку он хотел, чтобы Кейт и Уильям поженились. Однако они впоследствии помирились и заключили брак в 2011 году.

"Я думаю, что Кейт будет очень хорошей королевой. Она буквально перешла из совершенно другой среды в этот королевский мир", — поделился своими мыслями Гаррольд.

Принц Уильям и его избранница стали родителями десятилетнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Между тем покойная королева Елизавета II и ее муж принц Филипп прожили в браке 73 года до смерти герцога весной 2021 года. Кроме отца Уильяма, короля Чарльза III, у них также родилась принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Напомним, действительно ли Кэрол Миддлтон организовала встречу дочери с внуком королевы Елизаветы II.

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