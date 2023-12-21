Жидкое золото. Употребление оливкового масла увеличивает продолжительность жизни, - ученые

Исследование показывает, что употребление половины столовой ложки оливкового масла в день снижает риск смерти от любой причины на 19%. И это еще не все его преимущества.

Оливковое масло на протяжении веков было основным продуктом средиземноморской диеты — диеты долголетия, и его польза для здоровья ни для кого не секрет. Помимо богатого вкуса и аромата, оливковое масло играет ключевую роль в обеспечении долголетия и общего благополучия. По данным Гарвардской медицинской школы, у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти от любой причины в течение 28 лет был на 19% ниже. Вот как добавление оливкового масла в ваш ежедневный рацион может способствовать более долгой и здоровой жизни. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Здоровье сердца

Фото: Freepik

Мононенасыщенные жиры в оливковом масле, особенно олеиновая кислота, связаны с улучшением здоровья сердца, сообщает журнал Американского колледжа кардиологов. Регулярное употребление оливкового масла может помочь снизить уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Противовоспалительные свойства

Оливковое масло содержит мощные антиоксиданты, такие как полифенолы, которые борются с воспалениями в организме, о чем свидетельствуют результаты исследования исследователей из Университета Дикина. Хроническое воспаление связано с различными возрастными заболеваниями, а противовоспалительное действие оливкового масла может способствовать более долгой и здоровой жизни.

Здоровье мозга

Фото: SciTechDaily

Исследования показывают, что мононенасыщенные жиры в оливковом масле могут оказывать защитное действие и на мозг. Потребление оливкового масла связано с более низким риском снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Профилактика рака

Согласно исследованию Афинского университета, полифенолы и антиоксиданты в оливковом масле могут играть важную роль в предотвращении некоторых видов рака. Регулярное употребление оливкового масла связано со снижением риска рака молочной железы и колоректального рака.

Управление весом

Фото: Freepik

Вопреки заблуждению, что все жиры способствуют увеличению веса, полезные жиры в оливковом масле могут помочь в контроле веса. Оливковое масло способствует ощущению сытости, снижая вероятность переедания, способствуя поддержанию веса.

Регулирование уровня сахара в крови

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Diabetes, показало, что оливковое масло помогает регулировать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для профилактики и лечения диабета, который может повлиять на продолжительность жизни.

Включение высококачественного оливкового масла первого холодного отжима в свой ежедневный рацион может стать простым, но действенным шагом на пути к улучшению вашего здоровья и потенциальному увеличению продолжительности жизни.

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