Оранжевый сезон: что можно лечить солнечными фруктами

По мнению эксперты издания Health, цитрусовые имеют впечатляющие преимущества для нашего здоровья.

Зимой человеческому организму всегда не хватает витаминов, и как результат – весной это приводит к авитаминозу. Чтобы заранее обезопасить свой организм от потрясений, мы предлагаем зимой обратить внимание на оранжевые фрукты — цитрусовые. Кроме того, что они полезны, зимние оранжевые "кругляшки" еще и очень вкусные. А помогут нам узнать побольше о цитрусовых и других оранжевых помощниках консультанты американского онлайн-журнала Health.com.

Безусловно, мы признаем, что вы уже многое знаете об этих источниках витамина С, однако эксперты издания раскрыли впечатляющие их преимущества для нашего здоровья. Кстати, сочные и красочные плоды содержат полезные питательные вещества, не говоря уже о вкусе, что делает их отличным дополнением к здоровой диете.

Итак, для начала перечислим, с кем будем знакомиться — лимон, лайм, грейпфрут (белый, красный, желтый), апельсин (мандарин и сицилийский апельсин), помело, кумкват, юдзу, танжело (в том числе ямайский).

Может, еще не все привыкли включать в свой рацион больше цитрусовых, поэтому попробуйте начать пить сок без добавления сахара. Или можно натереть цедру и добавить ее в блюда из курицы, рыбы или салата, чтобы мгновенно усилить вкус, либо попробуйте добавить сок в качестве основы для заправок или соусов.

Если совсем пока не получается, вы всегда можете положить в воду несколько ломтиков лимона, чтобы придать ей тонкий аромат.

Хороший источник клетчатки

Как говорят специалисты, очень важно потреблять около 28 граммов клетчатки в день. Цитрусовые могут помочь вам достичь этой цели. Кроме того, богатые клетчаткой цитрусовые также помогают чувствовать себя сытыми дольше, что делает их отличным перекусом для похудения.

Кстати, в одном апельсине содержится 2,4 грамма клетчатки. Более того, от 65% до 70% клетчатки в цитрусовых составляет пектин, то есть растворимая клетчатка, которая помогает снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.

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Оставшаяся клетчатка в цитрусовых нерастворима. Она увеличивает объем вашей пищеварительной системы и поддерживает регулярное пищеварение.

Здоровье вашего сердца

Цитрусовые, как подсказывают консультанты Health, содержат флавоноиды — растительные соединения, которые могут способствовать здоровью сердца. То есть они защищают от сердечных заболеваний, уменьшая воспаление.

Кроме того, исследования витамина С подтверждают, что он является антиоксидантом, который потенциально может снизить риск атеросклероза.

Помимо витамина С, цитрусовые являются хорошим источником других витаминов и питательных веществ, полезных для сердца, таких как фолиевая кислота и калий. А еще в них есть метаболиты — вещества, образующиеся при расщеплении цитрусовых в организме, которые как раз и могут снизить риск сердечных заболеваний.

Низкий гликемический индекс

Цитрусовые имеют относительно низкие показатели этого индекса по 100-балльной шкале. Проще говоря, цитрусовые не повышают уровень сахара в крови так сильно, как другие продукты. Например, гликемический индекс одного апельсина равен 43, а вот у арбуза он равен 76. То есть сахар из цитрусовых медленно попадает в ваш кровоток, предлагая устойчивое ощущение энергии без резких сбоев. Здорово? Думаем, особенно это интересно тем, у кого проблемы с уровнем сахара в крови.

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Калий — это не только бананы

Да-да, цитрусовые также являются отличным источником этого минерала, который важен для регуляции жидкости, минерального баланса и сокращения мышц. А вот употребление достаточного количества продуктов, богатых калием, может помочь снизить риск инсульта и сердечных заболеваний, а также укрепить кости.

Калий также регулирует количество соли, помогая организму выводить ее. Хотя это не повод обсыпать пищу солью, тем не менее, еще одна веская причина добавить в свой рацион цитрусовые.

Сократите время на простуду

Ни для кого не секрет, что цитрусовые содержат полезную дозу витамина С. Фактически чуть меньше стакана апельсинового сока содержат 103% рекомендуемой дневной дозы этого витамина. И хотя он безусловно не может предотвратить простуду, некоторые исследования подтверждают, что цитрусовые могут уменьшить ее продолжительность и тяжесть.

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Дружок питательных веществ

Цитрусовые со всей душой помогут вам получить больше пользы от других продуктов, которые вы потребляете. Например, они подставят "плечо" железу из растительных источников, то есть минералу, который поддерживает вашу иммунную систему и помогает вырабатывать эритроциты.

Стоп обезвоживанию

Как и огурцы, арбуз и помидоры, цитрусовые насыщены высоким содержанием воды. Например, апельсины на 81% состоят из воды, а грейпфрут — почти на 90%. В то же время поддержание гидратации не только утоляет жажду, но и помогает системам вашего организма работать правильно. Кроме того, продукты, богатые водой, являются сытными и низкокалорийными.

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Эластичность и молодость вашей кожи

Витамин С в цитрусовых чрезвычайно полезен для вашей кожи. Он играет просто-таки выдающуюся роль в выработке коллагена, что заставляет некоторых исследователей полагать, что именно он помогает коже выглядеть эластичной и гладкой.

Кстати, как пишут консультанты Health, витамин С помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.

Худейте на здоровье

Цитрусовые — это сочная мякоть плода, практически не содержащая жиров, натрия и калорий, что делает их хорошим выбором, если вы хотите похудеть. Фактически, в одном маленьком апельсине содержится всего 45 калорий.

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Не без предостережений

Вы уже убедились, что цитрусовые имеют много преимуществ для здоровья. Тем не менее, есть некоторые нюансы при их употреблении, особенно в больших количествах.

Грейпфрут может взаимодействовать с несколькими лекарствами, например теми, которые лечат высокое кровяное давление, и успокаивающие препараты. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить взаимодействие.

Целые фрукты часто лучше, чем сок. Цельные фрукты более сытны, содержат меньше калорий, и вы получаете гораздо больше клетчатки, чем сок.

Цитрусовые имеют гликемический индекс от низкого до умеренного. Тем не менее, цитрусовые содержат сахар и калории — две вещи, на которые следует обратить внимание, если у вас диабет или вы обеспокоены увеличением веса.

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