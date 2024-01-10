Держит под контролем: эксперт объяснила, какую роль играет принцесса Шарлотта в семье

Юная принцесса не по годам умна и для своих братьев является авторитетом. Она не раз поправляла их на публике и следила за тем, чтобы они вели себя по протоколу.

Несмотря на то, что восьмилетняя принцесса Шарлотта – средний ребенок принца и принцессы Уэльских, среди своих братьев она пользуется безусловным авторитетом, считает эксперт по воспитанию детей Джо Фрос, известная как "Суперняня". Своими рассуждениями она поделилась с журналом Hello.

По ее словам, девочка часто держит братьев – 10-летнего принца Джорджа и пятилетнего принца Луи – под контролем.

"Шарлотта знает правила. Она посередине. Она знает, как держать всех в хорошем настроении. Бывают моменты, когда я наблюдала за Джорджем, и он смотрел на свою сестру, и он, вероятно, раздражался на нее одну минуту, а затем был благодарен, что она может напомнить ему об определенных вещах", – отметила Джо.

Принцесса Шарлотта умеет поднять настроение старшему брату Фото: Getty Images

Фрост рассказала, что принц Уильям и принцесса Кейт, которая сделала миссией жизни защиту детей раннего возраста и глубоко интересуется возрастной группой до пяти лет, воспитывают своих сыновей и дочь с глубоким пониманием королевского протокола, однако не запрещают им быть просто детьми за закрытой дверью.

"Я думаю, что на самом деле мы видим осведомленность. Принца Луи и принцессу Шарлотту информируют и, конечно, Джорджа, нашего будущего короля. Он, без сомнения, начал понемногу учиться. У него есть замечательный пример того, как он с юных лет уважал своих дедушку и отца. Их воспитывают с пониманием королевских процедур и протоколов и с пониманием того, что всему есть время и место", – продолжила Джо.

Суперняня уверена, что родители со всеми тремя детьми обращаются как с равными:

"Я думаю, Уильям и Кэтрин понимают важность развития отношений между братьями и сестрой. Осмелюсь сказать, в их семье никогда не будет "наследника и запасного". Речь пойдет о важности каждого из них. Понимание того, что для этого действительно нужна команда, играющая важную роль в поддержании короны и монархии. Итак, сейчас мы видим эти очень ранние семена того, что значит поддерживать друг друга и вместе взращивать", – подытожила она.

Ранее Фокус писал, что принцесса Шарлотта напомнила людям королеву Елизавету II, а также продемонстрировала момент единения со своей матерью.