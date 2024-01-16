Деми Мур призналась, каково ей быть бабушкой

В новом статусе актриса чувствует себя очень комфортно. По ее словам, вокруг детей существует много клише, которые не соответствуют действительности.

61-летняя голливудская актриса Деми Мур призналась, что после того, как ее 35-летняя дочь Румер родила первенца Луэтту Айсли, она без ума от своего нового статуса бабушки. Об этом звезда рассказала в беседе с E! News.

По ее словам, ей очень нравится играть с внучкой перед тем, как снова отдать ее маме.

"Она просто настоящая радость. Это действительно все клише. Вы получите все удовольствие и радость, сможете рано лечь спать и хорошо выспаться", – заявила знаменитость.

Румер родила Луэтту в апреле 2023 года. Отцом девочки является музыкант Дерек Ричард Томас.

Деми Мур в кругу своей семьи

"Вы изменили мою жизнь самым глубоким образом. Для меня большая честь и привилегия быть твоей Матерью, и я всегда буду делать для тебя все и вся", – написала Мур вскоре после рождения внучки.

Сама Румер также говорит о том, что с появлением дочери все стало кардинально другим.

"Честно говоря, стать мамой — это опыт, о котором я мечтала всю свою жизнь. И что было невероятно, так это то, что Лу намного превзошла все ожидания, любую идею или мечту, которые у меня могли быть. Дети замечательные, и эти волшебные маленькие существа действительно могут быть свидетелями и быть рядом с ними, когда они познают мир, это невероятно", – призналась девушка.

Что касается имени дочки, то оно является данью уважения ее деду, Брюсу Уиллису, который страдает лобно-височной деменцией. Малышку назвали в честь двух его любимых певцов.

"Мне всегда нравилось имя Лу, поэтому я думала, что оно подойдет как для мальчика, так и для девочки, но потом, когда мы узнали, что она девочка, мы придумали Луэтту. Мы хотели дать ей выбор, и любимые певцы мои и моего отца — Лу = Луи Армстронг, Этта = Этта Джеймс, Айсли = Isley Brothers", – объяснила Румер.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала, в каком состоянии находится Брюс Уиллис.