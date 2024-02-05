Майли Сайрус появилась с бойфрендом и в "голом" платье на "Грэмми-2024" (фото)

Артистка одержала победу в номинации "Запись года". Ее хит "Flowers" признали лучшим из лучших критики в музыкальной отрасли.

31-летняя американская певица Майли Сайрус привлекла внимание публики на церемонии "Грэмми-2024", когда забирала свою награду. Об этом пишет People.

Звезда сцены и ее бойфренд Макс Морандо совершили редкий выход на публику и поцеловались на 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми".

Пару заметили за их столиком. Барабанщик надел черный классический костюм, который соединил с белой рубашкой. Тем временем Майли сменила несколько эффектных образов за вечер.

Макс Морандо и Майли Сайрус Фото: Getty Images

В частности, она выходила на сцену в темном атласном платье на одно плечо.

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Также исполнительница спела свой хит "Flowers", который признали лучшей записью года, в блестящем платье с бюстье.

Майли Сайрус Фото: Getty Images

А на красной дорожке бывшая жена актера Лиама Хемсворта позировала в "голом" платье Maison Margiela, дополнив наряд парой золотых туфель на каблуках от Maison Margiela x Christian Louboutin. Она сделала массивную укладку волос и легкий вечерний макияж.

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Еще одним образом звездного вечера стал черный комбинезон с вырезом в зоне декольте.

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Во время выступления она вспомнила о своей большой победе, изменив текст в своем хите на "Я только что выиграла свое первое Грэмми".

Сайрус и Морандо, который является барабанщиком группы Liily, впервые были связаны в 2021 году. Они держали свои отношения подальше от внимания публики, но источники сообщили, что пара была друзьями до того, как они начали встречаться.

Песня Майли Сайрус "Flowers"

Напомним, Майли Сайрус продемонстрировала фигуру в черном бикини.

Также Фокус писал об истории отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.