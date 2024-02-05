Тейлор Свифт повторила образ Кейт Миддлтон (фото)
Звезда сцены забрала победу в номинации "Лучший альбом года". Четвертую статуэтку ей вручила Селин Дион.
Американская певица Тейлор Свифт появилась на церемонии вручения премии "Грэмми-2024" в платье, которое очень напоминало образ принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Royal Fashion Police.
На церемонии "британского Оскара" BAFTA-2023 жена будущего короля Великобритании продемонстрировала белое платье в пол, которое дополнила контрастными черными перчатками и клатчем.
В похожем образе появилась накануне на церемонии главной музыкальной премии Тейлор Свифт. В Лос-Анджелесе она получила награду за лучший альбом "Midnights", войдя в историю, ведь это для артистки в четвертый раз.
Впрочем, принцесса Уэльская посетила BAFTA в начале 2023 года в наряде Alexander McQueen, а Тейлор Свифт выбрала Schiaparelli. Также у звезды сцены был разрез, который демонстрировал ее стройные ноги и черные туфли.
Певица, которая также была признана человеком 2023 года, по версии Time, дополнила образ колье и часами Lorraine Schwartz на шее.
Награду ей вручила на сцене канадская артистка Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности.
Это довольно редкое появление для Дион, которая последние годы практически не выходит в свет.
Напомним, Майли Сайрус пришла на "Грэмми-2024" в компании своего бойфренда.
Также Фокус писал о появлении на "Грэмми-2024" Селин Дион, которая вручила Тейлор Свифт награду на сцене.