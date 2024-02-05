Дочь Майкла Джексона посетила церемонию "Грэмми-2024" в откровенном платье (фото)

Юная знаменитость удивила фанатов. Пэрис вышла в свет "без своих татуировок".

Дочь Майкла Джексона появилась в откровенном черном платье на церемонии "Грэмми-2024" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Пэрис Джексон привлекла внимание своим смелым ансамблем, обнажающим живот и разработанным Celine, когда она позировала на красной дорожке в черных туфлях на ремешках.

Свой вечерний образ наследница покойного музыканта дополнила парой висячих сережек и сумкой-клатчем. Волосы юной знаменитости были уложены легкими локонами, она также сделала вечерний макияж.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Впрочем, Пэрис решила скрыть свои многочисленные тату на теле, которые не были видны, несмотря на откровенный наряд.

Чтобы скрыть все свои татуировки, включая боди-арт, украшающий ее руки, и рисунок чакр, стекающий по ее груди, девушка объединилась с брендом косметики Cover FX и визажистом Тайсоном Фаунтеном, который скрыл рисунки на ее теле.

На афтепати Пэрис появилась уже в другом черном ансамбле, который дополнила леопардовой шубой.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Ее визажист использовал тональный крем Total Cover Cream Foundation, чтобы скрыть все 80 тату на теле дочери Майкла Джексона.

Пэрис Джексон

Накануне церемонии юная звезда поделилась видео в Instagram, на котором запечатлен процесс маскировки всех ее татуировок, на котором визажист наносит на ее тело Cover FX Gripping Primer.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Напомним, Тейлор Свифт вдохновилась образом Кейт Миддлтон.

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