Дожить до 100: 5 продуктов, которые повысят иммунитет и помогут продлить жизнь
Наверняка каждому из нас хотелось бы дожить до 100 лет, но чтобы достичь этой цели, важно регулярно добавлять в свою тарелку правильные продукты. Эксперты назвали 5 лучших продуктов для здоровья и долголетия.
Конечно, на продолжительность жизни влияет множество факторов: генетика, образ жизни, привычки, но роль питания в стремлении к долголетию невозможно переоценить. То, что мы едим, не только влияет на наше здоровье, но также может оказать глубокое влияние на продолжительность и качество нашей жизни. Например, определенные продукты могут поддерживать здоровую иммунную систему и защищать организм от болезней. Об этом пишет She Finds.
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Диетолог Лиза Эндрюс рассказала, какие продукты лучше всего добавлять в ежедневный рацион, чтобы повысить иммунитет и потенциально продлить свою жизнь.
Фасоль и чечевица
Эндрюс отмечает, что фасоль и чечевица являются основными продуктами питания людей, живущих в "голубых зонах", районах, известных своими долгожителями. "Люди, живущие в "голубых зонах", ежедневно включают в свой рацион полстакана фасоли или чечевицы", — подчеркивает диетолог. Эти бобовые богаты клетчаткой, которая не только способствует здоровому микробиому кишечника, но и укрепляет иммунитет. Включая фасоль и чечевицу в супы, салаты, тушеные блюда и соусы, вы сможете использовать их иммуностимулирующие свойства и потенциально продлевать свою жизнь.
Орехи и семена
Орехи и семена приносят множество преимуществ для здоровья, включая поддержку иммунитета. "Орехи и семена содержат полезные жиры, а также селен и цинк", — объясняет Эндрюс. Селен действует как антиоксидант, защищая клетки от свободных радикалов, а цинк имеет решающее значение для нормальной иммунной функции. По этим и другим причинам добавление орехов и семян в овсянку, салаты или употребление их в качестве перекуса может обеспечить повышение питательных веществ, что будет способствовать долголетию.
Овощи
Диета, богатая овощами, особенно листовой зеленью, является краеугольным камнем долголетия. Эндрюс подчеркивает повышающие иммунитет свойства листовой зелени, заявляя, что она является "источником калия для регулирования кровяного давления, а также витамина С и бета-каротина — двух мощных антиоксидантов для поддержки вашей иммунной системы". Добавление зелени в смузи, жаркое, супы и салаты гарантирует, что вы получите весь спектр ее преимуществ для здоровья, потенциально продлевая годы вашей жизни.
Рыба
Рыба, включая анчоусы, треску и сардины, содержит двойную порцию белка и жирных кислот омега-3 для поддержки иммунитета. "Рыба также является источником цинка для защиты вашей иммунной системы", — говорит Эндрюс. Эти питательные вещества делают рыбу отличным выбором для укрепления иммунитета и улучшения здоровья. "Старайтесь есть три порции в неделю", — советует диетолог.
Сезонные фрукты
Как и овощи, сезонные фрукты содержат необходимые витамины, антиоксиданты и клетчатку для поддержания здорового иммунитета. Эндрюс рекомендует добавлять ягоды в смузи или каши, а также обязательно использовать цитрусовые. Включая в свой рацион сезонные фрукты, вы не только удовлетворяете тягу к сладкому, но и наполняете свой организм жизненно важными питательными веществами, способствующими долголетию.
Фасоль, чечевица, орехи, семена, листовая зелень, рыба и сезонные фрукты содержат богатый набор питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему, защищают клетки от повреждений и поддерживают общее состояние здоровья, что, безусловно, способствует увеличению продолжительности жизни.
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