Дожить до 100: 5 продуктов, которые повысят иммунитет и помогут продлить жизнь

Наверняка каждому из нас хотелось бы дожить до 100 лет, но чтобы достичь этой цели, важно регулярно добавлять в свою тарелку правильные продукты. Эксперты назвали 5 лучших продуктов для здоровья и долголетия.

Конечно, на продолжительность жизни влияет множество факторов: генетика, образ жизни, привычки, но роль питания в стремлении к долголетию невозможно переоценить. То, что мы едим, не только влияет на наше здоровье, но также может оказать глубокое влияние на продолжительность и качество нашей жизни. Например, определенные продукты могут поддерживать здоровую иммунную систему и защищать организм от болезней. Об этом пишет She Finds.

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Диетолог Лиза Эндрюс рассказала, какие продукты лучше всего добавлять в ежедневный рацион, чтобы повысить иммунитет и потенциально продлить свою жизнь.

Фасоль и чечевица

Фото: Freepik

Эндрюс отмечает, что фасоль и чечевица являются основными продуктами питания людей, живущих в "голубых зонах", районах, известных своими долгожителями. "Люди, живущие в "голубых зонах", ежедневно включают в свой рацион полстакана фасоли или чечевицы", — подчеркивает диетолог. Эти бобовые богаты клетчаткой, которая не только способствует здоровому микробиому кишечника, но и укрепляет иммунитет. Включая фасоль и чечевицу в супы, салаты, тушеные блюда и соусы, вы сможете использовать их иммуностимулирующие свойства и потенциально продлевать свою жизнь.

Орехи и семена

Орехи и семена приносят множество преимуществ для здоровья, включая поддержку иммунитета. "Орехи и семена содержат полезные жиры, а также селен и цинк", — объясняет Эндрюс. Селен действует как антиоксидант, защищая клетки от свободных радикалов, а цинк имеет решающее значение для нормальной иммунной функции. По этим и другим причинам добавление орехов и семян в овсянку, салаты или употребление их в качестве перекуса может обеспечить повышение питательных веществ, что будет способствовать долголетию.

Овощи

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Диета, богатая овощами, особенно листовой зеленью, является краеугольным камнем долголетия. Эндрюс подчеркивает повышающие иммунитет свойства листовой зелени, заявляя, что она является "источником калия для регулирования кровяного давления, а также витамина С и бета-каротина — двух мощных антиоксидантов для поддержки вашей иммунной системы". Добавление зелени в смузи, жаркое, супы и салаты гарантирует, что вы получите весь спектр ее преимуществ для здоровья, потенциально продлевая годы вашей жизни.

Рыба

Рыба, включая анчоусы, треску и сардины, содержит двойную порцию белка и жирных кислот омега-3 для поддержки иммунитета. "Рыба также является источником цинка для защиты вашей иммунной системы", — говорит Эндрюс. Эти питательные вещества делают рыбу отличным выбором для укрепления иммунитета и улучшения здоровья. "Старайтесь есть три порции в неделю", — советует диетолог.

Сезонные фрукты

Фото: Freepik

Как и овощи, сезонные фрукты содержат необходимые витамины, антиоксиданты и клетчатку для поддержания здорового иммунитета. Эндрюс рекомендует добавлять ягоды в смузи или каши, а также обязательно использовать цитрусовые. Включая в свой рацион сезонные фрукты, вы не только удовлетворяете тягу к сладкому, но и наполняете свой организм жизненно важными питательными веществами, способствующими долголетию.

Фасоль, чечевица, орехи, семена, листовая зелень, рыба и сезонные фрукты содержат богатый набор питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему, защищают клетки от повреждений и поддерживают общее состояние здоровья, что, безусловно, способствует увеличению продолжительности жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.