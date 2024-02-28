Линда Евангелиста появилась на публике в элегантном образе (фото)

Культовая супермодель посетила Парижскую неделю моды. Она сделала ставку на темные оттенки.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста посетила показ Yves Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Культовая супермодель итальянского происхождения надела стильный черный двубортный блейзер с лацканами. Она сочетала наряд с прозрачным топом, тонким черным шарфом и прозрачными колготками, демонстрируя свои подтянутые ноги.

Звезда подиумов добавила к парижскому аутфиту черные туфли.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Из аксессуаров Линда продемонстрировала лаконичный блестящий черный клатч, золотые серьги и пару эффектных темных очков.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Мама одного ребенка сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и уложила свои короткие волосы назад.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Отметим, что Неделя моды в Париже продлится до 5 марта, включая показы Chanel, Hermes, Balenciaga и Louis Vuitton. Модное событие во французской столице уже посетили британская певица Виктория Бекхэм на костылях, которая недавно сломала ногу, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, американская супермодель Эмили Ратаковски и другие знаменитости.

Напомним, Линда Евангелиста больше не ищет отношений.

Также Фокус писал о строгих диетах Линды Евангелисты в расцвете ее карьеры.