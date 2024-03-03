"Должны победить или погибнуть": Андрей Хлывнюк объяснил, почему в ВСУ нужно идти без повесток

Россияне хотят уничтожить украинцев не просто как этнос, а физически. Поэтому речь идет не конкретно об армии или службе, а о войне за существование нации, отметил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк, который вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, заявил, что военнообязанным мужчинам не нужно ждать повесток, а стоит сразу выбирать подразделение и идти защищать своих родных. Об этом он сообщил в интервью DW.

Он отметил, что нужно защищать дочерей и сестер от изнасилований, мам от убийств, дома от грабежей и разбомблений. Хлывнюк отметил, что мобилизация — это необходимость. Люди уже устали, однако те, с кем артист общается, будут стоять очень долго, до смерти.

По его словам, это большая честь общаться с такими людьми, многие из них не были военными до полномасштабного вторжения России, тогда как другие воюют уже десять лет. Андрей Хлывнюк рассказал, что никто не бросит оружие и никуда не уйдет, поскольку "они мужчины".

Артист отметил, что речь идет уже не конкретно об армии или службе, а о войне за существование украинской нации. Противник хочет украинцев уничтожить не просто как этнос, а физически, как людей.

"Мы должны отбиться и должны победить или погибнуть", — добавил Андрей Хлывнюк.

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Напомним, 7 февраля стало известно, что украинский музыкант Андрей Хлывнюк получил нагрудный знак "Защитнику Украины" от СНБО. Награду вручают за образцовое выполнение служебных обязанностей в условиях военного положения, мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности государства.

В феврале в росСМИ сообщили, что глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина спела песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс", лидер которой служит в ВСУ.