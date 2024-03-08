92-летний Руперт Мердок сделал предложение своей 67-летней подруге и женится в пятый раз

Свадьба медиамагната и бывшей тещи российского олигарха Романа Абрамовича назначена на июнь этого года. Елена Жукова станет пятой женой многодетного миллиардера.

Американский медиамагнат Руперт Мердок – из тех людей, которые своим примером показывают, что старость – это не повод ставить крест на своей жизни и желаниях. Он не только наслаждается каждым днем, но и снова собрался под венец, сделав предложение своей 67-летней подруге Елене Жуковой. С будущей женой его познакомила третья жена Венди Денг, большая подруга Даши Жуковой, дочери Елены, пишет The New York Times.

Мердок и Жукова, бывшая теща российского олигарха Романа Абрамовича и ученый на пенсии, стали встречаться в августе 2023 года, их заметили во время семейного круиза по Средиземному морю. Перед ней миллиардер обручился с бывшим полицейским капелланом и владелицей виноградника Энн Лесли Смит, но разорвал помолвку, спустя две недели.

Пара уже вовсю готовится к свадьбе и разослала приглашения. Церемония бракосочетания состоится в июне в калифорнийском поместье Мердока Морага.

Будущая жена Мердока дважды была замужем. Она – молекулярный биолог и специалист по диабету. В 1991 году она вместе с дочерью уехала из России в США, и до выхода на пенсию она работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Что касается Даши, то она развелась с Абрамовичем в 2019 году, переехав в четырехэтажный дом на Манхэттене. Сейчас она замужем за Ставросом Ниархосом, миллиардером, наследником судоходной династии.

Даша Жукова

У нее двое детей от первого мужа, сын от Ставроса, и в декабре прошлого года стало известно о ее четвертой беременности.

Мердок был женат четыре раза. Его первой женой в 1956 году стала бывшая стюардесса Патриция Букер. Пара рассталась в 1967-м, через девять лет после рождения их единственного ребенка, дочери Пруденс, которой сейчас 66 лет.

В том же году он женился на Анне Ман, журналистке из Глазго. Брак длился 32 года, до их развода в 1999 году. Супруга подарила ему дочь Элизабет (55 лет) и сыновей Лаклана (52 года) и Джеймса (51 год).

В браке с Анной Ман Руперт состоял 32 года Фото: Getty

По данным CNBC, в рамках бракоразводного процесса Анна получила 1,7 миллиарда долларов, в том числе 10 миллионов долларов наличными.

На Венди Денг Мердок женился всего через 17 дней после того, как развелся со второй женой. На момент свадьбы Ему было 68 лет, а невесте – всего 30.

Этот брак продлился 14 лет, прежде чем было объявлено о разводе, а в июне 2013 года представитель News Corp сообщил, что их союз "безвозвратно разорван". Денг родила мужу дочерей Грейс (23 года) и Хлою (21 год).

Бывшая супермодель и музы Микка Джагера Джерри Холл вышла замуж за Руперта в Лондоне в марте 2016 года на очень скромной церемонии в Спенсер-хаусе с видом на Грин-парк после бурного пятимесячного романа. За шесть лет брака они не родили детей, а после развода остались друзьями.

Руперт Мердок и Джерри Холл Фото: Getty Images

Менее чем через год после развода с Джерри Мердок объявил о помолвке со Смит, которая так и не закончилась свадьбой.

Руперт Мердок и Энн Лесли Смит так и не стали семьей

В сентябре прошлого года Руперт сообщил, что уходит с поста председателя Fox and News Corp. Его старший сын, Лахлан Мердок, занял пост председателя News Corp. и продолжил работу в качестве исполнительного председателя и генерального директора Fox Corp, материнской компании Fox News.

Ранее Фокус писал, что внучка медиамагната Руперта Мердока бросила мужа через 12 часов после свадьбы.