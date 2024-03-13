Фото Кейт Миддлтон в салоне авто в Виндзоре вызвало новый скандал

Чем дольше Кейт Миддлтон не показывают публике, тем больше теорий заговора распространяется. Масла в огонь подливают "непонятные" фотографии принцессы Уэльской.

Скандал, разразившийся вокруг последнего семейного фото принцессы Уэльской с тремя детьми, опубликованного ко Дню матери Кенсингтонским дворцом и подвегшегося редактированию, стал темон №1 в британских таблоидах. Чем дольше Кейт скрывают от публики, ссылаясь на то, что она проходит восстановление после операции, тем пристальнее внимание ко всему, что с ней связано. Поэтому неудивительно, что фанаты заподозрили новый фотошоп с принцессой, рассматривая снимок, где она вместе с принцем Уильямом уезжает из Виндзорского замка, пишет Page Six.

В кадре Кейт смотрит в окно, отвернувшись от камеры, а Уильям сосредоточен на экране телефона. При более детальном изученими фото многие заметили, что кирпичи стены, которые видны из машины, совершенно отличаются от кладки снаружи автомобиля.

В X (Twitter) пользователи считают, что для фотошопа этого снимка было взято более раннее фото сестры Кейт, Пиппы Миддлтон.

Фото: Скриншот

"О боже, Кенсингтонский дворец и британские СМИ тоже манипулировали этой фотографией. Посмотрите на кирпичи. Они не совпадают. Посмотрите на то же место с Пиппой за рулем и на то, как сочетаются кирпичи. Фотография с Кейт, похоже, тоже сделана в 2023 году, не вчера, но она тоже сильно отредактирована", – говорится в одной и публикаций.

Один из пользователей даже смоделировал свое собственное отредактированное изображение шофера со старой фотографией Кейт, чтобы доказать, что оно действительно было отредактировано.

Некоторые пользователи также высказали теории, утверждающие, что фотография может быть старой и датированной Рождеством 2023 года — последний раз, когда Миддлтон видели перед операцией на брюшной полости в январе.

Появились предположения и по поводу того, кто сидел в машине вместо Кейт. В соцсетях предполагают, что это могла быть якобы любовница Уильяма Роуз Хэнбери.

Роуз Хэнбери, которой приписывают роман с принцем Уильямом Фото: Скриншот

Через несколько часов после того, как социальные сети начали гудеть теориями и заявлениями о подделанных фотографиях, фотограф, сделавший снимок, рассказал, что его агентство "не меняет фотографии в фотошопе, кроме регулировки уровня освещенности, если это необходимо".

"В лучшие времена снимки из автомобиля непредсказуемы, а при наличии отражений на стекле это может быть сложно", – объяснил он.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон очень расстроена из-за скандала с фото.