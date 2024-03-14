Кейт Миддлтон осознанно взяла на себя вину за отредактированное фото, – мнение эксперта

На принца и принцессу Уэльских работает целая команда по связям с общественностью, и они должны были не допустить того, чтобы Кейт извинялась за редактирование фото.

После публикации Кенсингтонским дворцом фото Кейт Миддлтон с тремя детьми ко Дню матери, где особо внимательные насчитали 16 изменений с помощью редактирования, и последовавшего после нее скандала принцесса Уэльская взяла на себя вину. Она обратилась к поклонникам и объяснила, что иногда экспериментирует с монтажом. Королевская особа принесла свои извинения. Однако обозреватель Daily Mail считает, что принцесса осознанно вызвалась отвечать за фиаско с фото, хотя ситуацию можно было предотвратить еще до обнародования снимка.

"Было неправильно, что Кэтрин была "брошена под автобус" таким образом. За фотографии, выпущенные Кенсингтонским дворцом, отвечают щедро оплачиваемые эксперты по связям с общественностью, кто бы ни держал камеру. Они должны были взять на себя вину. Их министр по связям с общественностью Ли Томпсон, назначенный с большой помпой в 2022 году, призван стать экспертом в области связей с общественностью. Почему этот предполагаемый пиарщик, который ранее работал на американскую телегруппу NBC, позволил Кэтрин высказать свою личную вину, а не сделать заявление из Кенсингтонского дворца?" – интересуется он.

По его словам, и Томпсон, и другие высокопоставленные чиновники больше заинтересованы в том, чтобы не запятнать свою репутацию, чем в защите будущей королевы, пока она восстанавливается после серьезной операции.

"Даже если мы признаем, что Кэтрин действительно изменила фотографию, когда ее передали ее чиновникам, которые, несомненно, поощряли ее поделиться таким счастливым снимком, им следовало внимательно ее изучить. На своей руководящей должности Томпсон знал бы, что средства массовой информации все больше обеспокоены цифровыми манипуляциями с изображениями. Британские газеты не будут публиковать новостные фотографии, измененные таким образом. "Вы внесли какие-нибудь изменения в фотографию?" — мог бы спросить Томпсон своего босса. Или, действительно, "Вы уверены, что не хотите носить обручальные кольца, учитывая нелепые слухи в Интернете?"" – продолжил Иден.

Это фото уже почти неделю не дает покоя таблоидам и поклонникам Кейт Миддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Объясняя, почему же Кейт взяла на себя вину, автор вспомнил историю, когда в 2012 году медсестра больницы Эдуарда VII в Мэрилебоне (Лондон), где находилась жена принца Уильяма, Хасинта Салданья покончила с собой через несколько дней после того, как попалась на розыгрыш двух австралийских радио-диджеев, выдававших себя за королеву и принца Чарльза.

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Она перевела звонок коллеге, которая присматривала за Кэтрин, и разговор двух диджеев впоследствии со второй медсестрой о состоянии здоровья герцогини был показан в эфире радиостанции.

Салданья, приехавшая из Индии, оставила три рукописные записки, в одной из которых в ее смерти обвинялась радиопередача.

"Это все моя вина, и мне очень жаль, что я втянула вас в это. Пожалуйста, примите мои извинения", – написала она.

После этого принц Уильям написал трогательное письмо ее семье, в котором сказал:

"Хасинта и ее коллеги очень хорошо о нас заботились, и мне очень жаль, что кто-то, кто так заботился о других, оказался в такой отчаянной ситуации".

Позже друзья Уильяма и Кэтрин рассказали, что смерть этой женщины произвела на них глубокое впечатление. Трагедия еще больше убедила пару в том, что никто, работающий на них, никогда не должен подвергаться публичному унижению.

"Я надеюсь, что Уильям позаботится о том, чтобы назначить чиновников, готовых задавать ему трудные вопросы и давать ему нежелательные советы. Во дворце не должно быть места подпевалам", – завершил свое обращение обозреватель.

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