Снижают холестерин и замедляют старение: 3 причины есть семена чиа

Семена чиа — один из древних продуктов, настоящий кладезь ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые полезны для красоты и здоровья.

Сегодня выбор продуктов настолько широк и разнообразен, что человек может составлять свой рацион на основе питательных свойств и пользы продуктов. Среди самых полезных продуктов, которые рекомендуют диетологи, — семена льна, конопли, тыквенные семечки, гречка, кунжут, амарант. Список можно было бы продолжать, но есть особый суперпродукт — семена чиа. Диетолог объясняет, почему они обязательно должны быть в вашем рационе. Об этом пишет Vogue Italia.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Чиа — однолетнее травянистое растение, принадлежащее к тому же семейству, что и мята. Хотя свойства этих семян были известны еще доколумбовому населению, название "чиа", скорее всего имеет испанское происхождение и происходит от существительного chía, которое переводится как "масло" или "жир".

Полезны для сердца

Фото: Freepik

Диетолог Мария Хосе Криспин подчеркивает, что семена чиа характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот оменга-3, а также линолевая кислота, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Криспин отмечает, что семена чиа также богаты фитостеролами, химическими соединениями растительного происхождения, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови и, как следствие, риск атеросклероза.

Обладают антиоксидантными свойствами

Еще одним аргументом в пользу семян чиа является высокое содержание клетчатки, что делает их идеальной пищей для контроля не только уровня холестерина, но и уровня сахара в крови. Кроме того, они богаты полифенолами, природными органическими веществами с антиоксидантными свойствами, способными противодействовать образованию свободных радикалов, тем самым способствуя замедлению старения, уменьшению воспалений и риска рака.

Способствуют здоровью кожи

Фото: Freepik

Употребление семян чиа также положительно влияет ан здоровье кожи. Как объясняет Криспин, "противовоспалительные эффекты, вызванные высоким содержанием омега-3, характерным для семян чиа, отражаются на коже, уменьшая шелушение, дерматит и зуд". Поэтому семена чиа полезны не только для здоровья, но и влияют на вашу внешность.

Как включить их в свой рацион

Диетолог рекомендует семена чиа из-за их высокого содержания омега-3 и антиоксидантных свойств. Семена можно употреблять в любое время, но в идеале это делать вечером: "Считается, что во время сна в мембранах нейронов происходит пополнение жирных кислот", — объясняет она. "На этой ночной фазе восстановления нашему мозгу необходимы омега-3. Однако, надо сказать, что неопровержимых научных доказательств в поддержку этого тезиса пока нет".

Альтернатива молочным продуктам

Фото: Getty Images

Криспин отмечает, что семена чиа также богаты минералами, особенно кальцием, что делает их идеальной альтернативой для тех, кто не ест молочные продукты.

Варианты включения семян чиа в свой рацион весьма разнообразны. Вы можете добавлять их в йогурт, смузи, фруктовые салаты или использовать в качестве гарнира.

Напомним, нутрициолог объяснила, какая крупа самая полезная: киноа, спельта или амарант.

Ранее Фокус писал о том.какие суперфуды можно заменить на обычные продукты, которые есть на каждой кухне,

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.