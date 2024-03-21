Меган Фокс разорвала помолвку с женихом

Пара была помолвлена с 2022 года и даже планировала эксцентричную свадьбу. Однако Меган и Колсон так и не смогли оправиться после прошлогоднего разрыва.

37-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених, рэпер Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бэйкер) разорвали помолвку. Об этом она рассказала в подкасте Александры Купер Call Her Daddy.

Пара начала встречаться в 2020 году, познакомившись на съемках фильма "Полночь в злаковых полях", а спустя два года Колсон сделал Меган предложение. Фокс даже признавалась, что они с MGK "пили кровь друг друга", чтобы отпраздновать это событие.

Знаменитости планировали свадьбу в готическом стиле и будоражили общественность подробностями торжества, однако увидеть это бракосочетание поклонникам не суждено.

В прошлом году СМИ облетела информация о том, что между влюбленными не все гладко. Актриса и музыкант даже были замечены выходящими из кабинета психолога. Судя со слов Фокс, это не помогло.

За романом Меган Фокс и Machine Gun Kelly наблюдал весь мир Фото: Splash News

"Я думаю, что из этих отношений я узнала, что они не предназначены для публичного потребления, поэтому я думаю, что на данный момент у меня нет комментариев по поводу статуса отношений, скажем так. Что я могу сказать, так это то, что я называю его своей близкой душой, и он всегда будет мне дорог, несмотря ни на что. Не могу сказать точно, какая будет мощность, но я всегда буду с ним как-то связана. Что-то еще я не желаю объяснять", – сказала Меган.

Недавно Фокс и Бэйкер вместе были в Мексике и даже появились вместе на красной дорожке, однако это не спасло их помолвку.

В последнее время Колсон открыто говорил, что готов сделать все, чтобы доказать своей партнерше, как сильно он ее любит. Одним из таких шагов стало то, что он забил половину тела черной краской, скрыв под ней все старые татуировки. Это должно было свидетельствовать о его 100%-ной преданности девушке.

"Он хочет, чтобы она знала, что независимо от того, что кто-то делает со своим телом, они оба разделяют друг друга, и его тело — это ее тело, и он также хочет устранить столько путаницы из своих предыдущих татуировок. Он хочет устранить замешательство, которое время от времени возникает в их отношениях, и показать ей, что он может измениться на благо себя и их отношений", – говорил инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс рассказала правду о своих пластических операциях.