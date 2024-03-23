Принц Гарри и Меган Маркл впервые прокомментировали диагноз их невестки Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили молчание и впервые прокомментировали болезнь их невестки Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили молчание относительно страшного диагноза рак у Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание Msn/

Оказывается принц Гарри и Меган Маркл не подозревали о тяжелом недуге Кейт Миддлтон, пока о ней не начали писать во всем мире.

"Они понятия не имели и узнали об этой новости примерно тогда, когда об этом узнал весь мир", — пишет издание ссылаясь на информацию от инсайдера.

Несмотря на то, что доверие между семьей было нарушено, все же принц Гарри и его жена Меган Маркл публично выразили свою поддержку Кейт.

"Мы желаем здоровья и исцеления для Кейт и ее семьи, и надеемся, что они смогут сделать это приватно и в мире", — говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Кейт Миддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

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Отметим, что вчера, 22 марта, Кейт Мидлтон шокировала мир заявлением, что у нее обнаружили рак. В частности, она записала видеообращение в котором призналась, что болезнь врачи обнаружили после операции, которую она перенесла в начале 2024 года на брюшной полости.

Она призналась, что для нее и мужа такая новость была шоком. Именно поэтому, вероятно, на некоторое время Кейт и исчезла из публики.

"Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы проработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи", — сказала Кейт в записанном на видео заявлении.

Уже впоследствии, Кейт Миддлтон призналась, как рассказала детям о своем диагнозе. Кроме этого, Фокус писал, что эксперт прокомментировала поведение Кейт Миддлтон в видеообращении в котором она рассказала, что у нее рак.