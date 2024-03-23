Блейк Лайвли попросила прощения у Кейт Миддлтон: что произошло

Опубликованная на День матери фотография Кейт Миддлтон с детьми вызвала дискуссии в сети. К насмешкам присоединилась и Блейк Лайвли, пожалев об этом позже.

Американская актриса Блейк Лайвли попросила прощения у Кейт Миддлтон после того, как принцесса Уэльская сообщила, что борется с раком. Обращение звезда экрана оставила в Instagram.

"Я уверена, что сегодня всем безразлично, но я чувствую, что должна это признать. Я сделала глупую публикацию о "неудачном фотошопе", сгораю от стыда сегодня. Я прошу прощения. Я шлю любовь и желаю всего наилучшего, всегда", — отметила жена Райана Рейнольдса.

Блейк Лайвли попросила прощения у Кейт Миддлтон Фото: скріншот

15 марта 2024 года звезда сериала "Сплетница" опубликовала комично отредактированную фотографию, рекламируя свою линию напитков Betty Buzz, на которой она сидит у бассейна, держа банку Betty Booze с увеличенным большим пальцем и лимоном, плавающим над ее головой. Впрочем, Блейк уже удалила пост.

Блейк Лайвли Фото: Blake Lively/instagram

Таким образом актриса намекнула на визуальные аномалии на фотографии, опубликованной 10 марта королевской семьей, на которой изображены Кейт Миддлтон и ее трое детей, что побудило AP и другие информационные агентства удалить изображение со своих ресурсов.

Впоследствии принцесса Уэльская призналась: "Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием".

Кейт Миддлтон с детьми

Инцидент привел к бурным спекуляциям относительно длительного отсутствия принцессы на публике. Ходили слухи о ее пластических операциях, разводе с Уильямом и даже внебрачных детях. Впрочем, впоследствии Кэтрин прямо обратилась к поклонникам и призналась, что сейчас борется с раком.

Напомним, брат Кейт Миддлтон публично обратился к сестре.

Также Фокус писал о реакции короля Чарльза ІІІ на тяжелую болезнь его невестки.