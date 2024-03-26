Стало известно, почему принц Уильям не появился в видеообращении жены Кейт, когда она сообщила о раке

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на прошлой неделе сообщила миру шокирующую новость — врачи диагностировали ей рак. Об этом она рассказала в своем видеообращении, на котором предстала сама, без своего мужа принца Уильяма.

Многих поклонников королевской семьи смутил тот факт, что рядом с Кейт в момент признания, что у нее рак, не было Уильяма. Издание The Times объяснило, почему Кейт решила самостоятельно рассказать, что проходит профилактическую химиотерапию и имеет диагноз рак.

В частности, по информации источника издания, Кейт добровольно решила обратиться к миру одной, без поддержки родных или мужа. Таким образом принцесса хотела продемонстрировать свою силу.

"Она предстала в образе как сильная женщина, которая делится сильным посланием к нации. Ей не нужно было, чтобы кто-то сидел рядом", — отметил источник.

По его словам, 41-летний принц во время съемок видео поддерживал ее и семью на заднем плане.

Королевский корреспондент Даниэль Стейси также отметила, что Кейт самостоятельно написала речь, которую озвучила в видео, поэтому и говорить к миру она захотела в одиночестве.

"Понятно, что принцесса Уэльская написала каждое слово в своем видеообращении, поэтому для Кейт было целесообразно донести это сообщение до публики самостоятельно. Те, кто тесно сотрудничает с принцессой, часто говорят о ее внутренней силе, и я думаю, что ее видеообращение является отличным тому примером",- добавил Стейси.

Он также отметил, что в речи Кейт подчеркнула, что чувствует поддержку своего мужа, заявив, что "рядом со мной Уильям — это большой источник утешения и успокоения".

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Фото: Getty Images

Конечно принц Уильям гордится смелостью своей жены, поэтому поддержал ее решение объявить новость так, как она запланировала.

"Кейт также упомянула "всех тех, чья жизнь пострадала от рака", и я считаю, что для нее было важно донести это сообщение самостоятельно, чтобы наладить связь с другими больными раком. Она закончила свое сообщение на ноте сочувствия, сказав: "Для всех, кто сталкивается с этой болезнью, в какой бы форме она ни была, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки", — добавил королевский корреспондент.

Действительно, сообщение, которое озвучила Кейт, получило поддержку в мире, многие похвалили мать троих детей за то, что она смело рассказала о своем диагнозе, в том числе ее тесть, король Чарльз, который также борется с раком.

Представитель Букингемского дворца отметил, что 75-летний Чарльз, "очень гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала".

В своем видеообращении Кейт рассказала, что начала свой первый курс профилактической химиотерапии. Ее операция на брюшной полости в январе прошла успешно, и на то время было не известно, что у нее рак. Однако анализы после операции выявили недуг.

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