Нашли мертвой в собственной квартире только через 41 день: умерла звезда шоу "Дом-2"

Либерж Кпадону имела рак легких и сахарный диабет. Сначала версией ее смерти было именно это. Однако судебно-медицинская экспертиза установила другие причины.

Участница известного реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону у которой диагностировали рак легких нашли мертвой в ее же квартире. Об этом пишут российские СМИ.

Как оказалось тело женщины пролежало в квартире 41 день. Последний раз Либерж выходила на связь со своими поклонниками еще 14 февраля, когда ехала на операцию. Однако после этого никто ее не видел. Как оказалось, родители телезвезды узнали о ее смерти только из новостей, поскольку и большинство ее друзей и знакомых.

Уже позже парапсихолог и подруга Либерж Кпадону Джулия Лу рассказала, что звезда "Дом-2" умерла от остановки сердца, это показала судебно-медицинская экспертиза.

Либерж было всего 36 лет, но по словам ее подруги, из-за тяжелых препаратов, алкоголя и транквилизаторов ее сердце просто не выдержало.

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Поклонники Кпадону активно начали обсуждать в сети то, почему ее родители ничего не знали о ее состоянии, и как так сложилось, что женщина 1,5 месяца не выходит на связь, а ее никто не ищет.

Джулия Лу объяснила, что Либерж часто исчезала и не хотела общаться, поэтому родители и друзья привыкли к такому ее поведению.

Уже впоследствии в сети появилась информация от вероятной соседки Кпадону, которая заявила, что звезда "Дом-2" не могла умереть больше месяца назад, ведь она ее видела 21 марта. Единственное, что женщина подметила, в тот день блогерша была без телефона, что не характерно для нее. Именно поэтому, в сети появилась другая версия, что тело Либерж пролежало в квартире около 10 дней.

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