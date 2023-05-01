Побеждают не снаряды. Почему Украина выиграет войну — рано или поздно

"Быстро не получается. Снарядов не хватает. Погода не помогает. Люди устают. Дома пылают. Запад медлит. Время тянется. Но, несмотря ни на что, дух человека и дух народа побеждает. И сейчас победит". Мнение.

Украина и война. Старик и море.

Вот думаю: почему Хемингуэю дали Нобелевскую премию за небольшой в принципе рассказ "Старик и море"?

Кто читал, там действие развивается очень медленно, даже ужас как медленно.

Просто кажется, что писатель просто тянет время. А читателю нетерпеливо хочется видеть решение — чем все кончится? Скорее бы!

Поймает, наконец, старик эту ПРОКЛЯТУЮ рыбу или нет?

Самую большую рыбу, которую он только видел в своей жизни!

Да, он водил ее своей удочкой, хотя силы были неравные…

Да, его чуть не смыло с чахлого баркаса…

Да, он боролся не только с рыбой, он боролся еще и с морем.

А в самом деле, побороть море?

Казалось, что эту армаду не одолеть. Теперь уже так не кажется... Фото: ТАСС

И он, наконец, выиграл это сражение.

Хотя вытащив рыбу на палубу, с горечью увидел, что от нее остались только кости.

Но здесь главное, что рыба сдохла.

Так и у нас. Быстро не выходит. Снарядов не хватает. Погода не помогает. Люди устают. Дома пылают. Запад медлит. Время тянется.

Но сегодня я еще раз понял, за что дают Нобелевские премии, почему писатели бывают великими и почему классика бессмертна.

Потому что, несмотря ни на что, дух человека и дух народа побеждает.

И сейчас победит.

Даже в неравной борьбе — стихия или огромная и безмозглая рыба.

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