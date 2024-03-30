Минус 1,5 миллиарда долларов в месяц: чего стоят РФ украинские удары по НПЗ

Украинские удары по российским НПЗ не смогли остановить нефтепереработку в РФ. Но, как отмечает экономист Сергей Куюн, ущерб экономике противника они наносят серьезный, а Украине стоят в сотни раз дешевле.

В последние дни дал множество комментариев на одну и ту же тему — удары по НПЗ. Чувствую, говорю не то, что хотят от меня слышать.

Вижу, есть некоторое разочарование в том, что российская нефтепереработка не остановилась.

Что объемы производства упали всего на несколько процентов.

Что цены на заправках не рванули вверх.

Может, и не надо было туда целиться?

В свою очередь, эта работа является крайне эффективной, и вот почему.

По нашим данным, выведены из строя 4 установки первичной переработки нефти общей мощностью 2,3 млн т в месяц (в российских пабликах причиной называют внешнее воздействие). Три из них расположены на Рязанском и Н-Новгородском НПЗ — это одни из самых современных заводов. Масштабы разрушений неизвестны, но в любом случае, сотни миллионов долларов убытков только на восстановление. Также есть информация о том, что пострадали и другие установки, потому что на современных НПЗ внедряется блочный принцип, когда различные установки локально располагаются близко друг к другу. Такие ремонты могут длиться месяцами. Это уменьшение выпуска светлых нефтепродуктов минимум на 1,7 млн т в месяц рыночной стоимостью около $1,5 млрд. Видим, что "Лукойл" уже побежал в Беларусь за бензином. Правда, непереработанной останется нефть, которую могут переработать либо на других НПЗ, либо толкнуть на экспорт. Этому, безусловно, будут рады наши заокеанские партнеры, потому что цены на нефть поплывут, но партнеров почему-то наша работа огорчает.

Среди нематериальных бонусов — необходимость растягивать свою ПВО, а соответственно, открывать новые возможности для фантазий наших военных. Кто-то также говорит о репутационных ударах по власти, но это такое.

Чего стоит хотя бы то, что об этой нашей работе знает уже вся планета?

А теперь — о расходах. Не знаю, какие они с нашей стороны, но совершенно понятно, что это несопоставимые, асимметричные цифры. В сотни раз. В войне на истощение и уничтожение это очень эффективный результат.

Поэтому надо набраться терпения и работать дальше. Всем хочется быстрых побед, но эта война учит, что они являются исключениями, а не правилом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник