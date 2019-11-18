Подготовка проекта подозрения Порошенко – последний козырь Трубы, – адвокат

Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность. Об этом адвокат экс-президента Игорь Головань заявил в своем блоге.

Также, по его словам, проект подозрения является ничем иным "как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента", а также попыткой помешать Порошенко провести встречи с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя Генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно", – заявил Головань.

Он отметил, что спешка в подготовке подозрения обусловлена не только возможным увольнением Трубы, но и решение Шевченковского райсуда от 15 ноября, которым ГБР обязали рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

"И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – подчеркнул Головань.

Напомним, сегодня ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу ор возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Всего по состоянию на июль ГБР вело 11 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям Портнова.