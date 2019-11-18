Подготовка проекта подозрения Порошенко – последний козырь Трубы, – адвокат
Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность. Об этом адвокат экс-президента Игорь Головань заявил в своем блоге.
Также, по его словам, проект подозрения является ничем иным "как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента", а также попыткой помешать Порошенко провести встречи с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).
"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя Генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно", – заявил Головань.
Он отметил, что спешка в подготовке подозрения обусловлена не только возможным увольнением Трубы, но и решение Шевченковского райсуда от 15 ноября, которым ГБР обязали рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.
"И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – подчеркнул Головань.
Напомним, сегодня ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу ор возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всего по состоянию на июль ГБР вело 11 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям Портнова.
- 22 октября ГПУ отправила в НАБУ дело по злоупотреблению властью должностными лицами из НАПК и АП Порошенко. Сотрудники НАПК, якобы по указанию чиновников из АП, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений в декларациях некоторых чиновников. Такие проверки деклараций, говорят в ГПУ, могли не проводиться вообще.