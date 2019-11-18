Тимошенко просит КСУ "спасти фермеров" от "распродажи с/х земли"

Политика
В "Батькивщине" уверены: вопрос продажи земли нельзя решать в Раде без референдума

"Батькивщина" обратилась в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность открытия рынка земли в Украине без референдума.

Об этом на брифинге заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

По мнению политика, принятый в первом чтении проект закона, "который открывет рынок земли для иностранцев", противоречит десяти нормам Конституции.   

"Если ко второму чтению КС вынесет решение и скажет, что нельзя принимать законы без всеукраинского референдума – Украина будет спасена. Спасены будут и фермеры, и производители, и села", – заявила Тимошенко.

Также она отметила, что обращением в КСУ партия не ограничится.

"Я не верю в то, что президент и его окружение остановятся. Они будут проталкивать, проламывать продажу с/х земли. И только сплоченность с народом Украины может дать реальную защиту от авантюрных действий и афер", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Стоит отметить, что спикер Рады Дмитрий Разумков уже говорил, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум. Но это произойдет после "переходного этапа", т.е. после того, как украинцы поймут, как работает рынок земли. 

Как ранее сообщал Фокус: