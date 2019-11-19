Сивохо анонсировал создание Нацплатформы примирения с Донбассом

В Совете нацбезопасности работают над созданием Национальной платформы примирения и единства.

Об этом в интервью Укринформу рассказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

"Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов – и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", – рассказал Сивохо.

Также советник секретаря СНБО добавил, что его команда будет говорить с людьми из ОРДЛО "на языке спорта, культуры и бизнеса".

"Еще одна очень важная задача – практическая помощь людям, которые живут в серой и красной зонах. Чаще всего – это восстановление пострадавшего жилья, а также разные бытовые потребности", – объяснил Сивохо.

"Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите – о каких проектах я говорю", – добавил также он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".

Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".

А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.