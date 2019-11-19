Послы G7 поддержали открытие рынка земли в Украине

Послы стран G7 поддерживают намерение Верховной Рады Украины открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

Дипломаты отмечают, что запуск рынка земли поможет стимулировать экономическое развитие Украины.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", – говорится в заявлении.

Недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила обратилась в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность открытия рынка земли в Украине без референдума.

Стоит отметить, что спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум. Но это произойдет после "переходного этапа", т.е. после того, как украинцы поймут, как работает рынок земли.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.