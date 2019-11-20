"Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что в шутку предлагал специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает Daily Beast.

"Это явно была шутка. Мы оба улыбнулись и посмеялись", – сказал Данилюк.

Он сказал, что они с Виндманом вступили в беззаботный разговор о том, как они жили рядом друг с другом в бывшем Советском Союзе. Именно тогда Данилюк в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

Данилюк сказал, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность, так как не имеет полномочий.

Напомним, Александр Виндман в ходе открытых слушаний в Конгрессе США по делу об импичменте президента Трампа заявил, что ему трижды предлагали занять должность министра обороны Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.