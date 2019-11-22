Адвокат семей героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку
Юрист семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.
Об этом она заявила в эфире телеканала 1+1.
По ее словам, для того, чтобы возобновилось расследование, необходимо принятие Верховной Радой поправки №318 в законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований", которая касается возможности перехода следователей по "делам Майдана" в ГБР. Нужно, чтобы в ГБР было создано специальное управление, и все прокуроры, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, перешли туда работать.
"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", – сказала Закревская.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция поддержит требования Закревской.
"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно – люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", – сообщил Арахамия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.
- Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
- В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.