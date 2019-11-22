Адвокат семей героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Юрист семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Об этом она заявила в эфире телеканала 1+1.

По ее словам, для того, чтобы возобновилось расследование, необходимо принятие Верховной Радой поправки №318 в законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований", которая касается возможности перехода следователей по "делам Майдана" в ГБР. Нужно, чтобы в ГБР было создано специальное управление, и все прокуроры, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, перешли туда работать.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", – сказала Закревская.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция поддержит требования Закревской.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно – люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", – сообщил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.