Бородянский объяснил, как будет работать саморегуляция в СМИ

Выносить решния по манипуляциям в СМИ будет специальное объединение журналистов, но степень влияния этих решений на медиарынок будет контролироваться законодательством.

Об этом глава Минкульта Владимир Бородянский рассказал в интервью НВ.

По словам министра, это объединение будет выдавать журналистские карточки, удостоверяющие статус журналиста. Или же лишать журналистов такого статуса.

"Эта саморегулирующая организация будет развивать те стандарты журналистики, которые существуют. Она будет выносить решения о манипулятивности, о степени манипулятивности. И тогда эти решения будут влиять на медиарынок, на медиаландшафт", – говорит Бородянский.

В то же время, степень влияния решений объединения будет определятся законодательством, которое еще только предстоит разработать.

Также у главы Минкульта поинтересовались, "почему комитет Верховной Рады по свободе слова уходит к Нестору Шуфричу, который не вылазит из "112 канала", чей контент не выдерживает мониторинга объективности".

"У меня встречный вопрос. ОПЗЖ население на выборах поддержало? Выборы были демократическими? По принятой практике в нашем парламенте, комитет свободы слова кому должен отходить? Оппозиции. Это же практика", – ответил Бородянский.

При этом, на уточняющий вопрос, где проходит грань между оппозицией и работой на противоположну сторону, министр сказал буквально следующее: "Есть доказательство, что он (Шуфрич, – ред.) работает на противоположную сторону?".

"А если это есть (финансирование ОПЖЗ россиянами, о котором говорил президент Зеленский, – ред.), то этим должны заниматься следственные органы. Я отвечаю за другую часть – за то, что происходит физически в информационном пространстве", – добавил Бородянский.

Что же касается предложения нардепа Александра Ткаченко накладывать санкции на убыточные медиа, то, по словам главы Минкульта, "у него есть своя точка зрения, он может ее вам аргументировать. Я бы не хотел аргументировать за него".

"Но российские деньги не должны участвовать в создании контента в Украине. Не важно – прямо российские или опосредовано российские", – уточнил Бородянский.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября на парламентских слушаниях по безопасности журналистов глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников СМИ за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.