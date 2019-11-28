Азартные игры и рынок земли "убивают" рейтинг президента – эксперт

В августе 2019 года действия Зеленского негативно воспринимали 3,5%. Теперь их число выросло до 8,2%

Инициативы Владимира Зеленского легализовать в Украине азартные игры и снять мораторий на продажу земли больно ударили по рейтингу. Согласно свежему опросу Фонда "Демократические инициативы", за последние несколько месяцев отношение к действующему президенту и его команде ухудшилось, пишет РБК-Украина.

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В августе 2019 года действия Зеленского негативно воспринимали 3,5%. Теперь их число выросло до 8,2%.

За продажу сельхозземель высказались 23,9% респондентов, против – 57,9%. Легализацию азартных игр хотят видеть 37,6%, выступают против – 49,3% респондентов.

По мнению главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, именно эти инициативы «убивают» рейтинг Владимира Зеленского.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре – 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", – говорит Кушнирук.

Отношение к непрофессионалам у власти также изменилось. В августе 2019 года лишь 24,9% граждан считали отсутствие у новой команды опыта работы в политике и на госслужбе минусом, теперь таких стало 40,8%.

"Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля – это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент", – сказал Кушнирук.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты исследования отношения украинцев к легализации азартных игр. Более половины респондентов заявили, что не желают легализации.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".