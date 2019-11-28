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В законопроект о рынке земли подали более двух тысяч правок

Фото: 24tv.ua

Основные изменения, кроме технических, касаются концентрации земель, которыми может владеть одно лицо и участие иностранцев в рынке

Депутаты подали более двух поправок к принятому в первом чтении законопроекту о введении рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

По его словам, срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

"Изменений и идей очень много. Это более две тысячи поправок, а может и три тысячи. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать", – сообщил Сольский.

По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

Основные изменения, кроме технических, касаются концентрации земель, которыми может владеть одно лицо и участие иностранцев в рынке.

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