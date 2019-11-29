Никто не позволит "сливать" дела Майдана, – Зеленский

По словам президента, несмотря на то, что прокуроры теперь лишены функции следствия, они все же должны продолжать вести процессуальное руководство по делам Майдана

Законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований рассмотрят в Верховной Раде 3 декабря в первую очередь.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня работника прокуратуры, передает Интерфакс-Украина.

В проект, среди прочего, внесли правку № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана.

Из-за "проблем" с внесением этой правки адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская даже объявляла голодовку.

На фоне этих событий президент Зеленский заявил, что "первым вопросом повестки дня Рады будут очень важные изменения в закон о ГБР". "Никто не позволит "сливать" дела Майдана", – добавил он.

Также Зеленский заявил, что несмотря на то, что с 20 ноября прокуроры лишены функции следствия, они все же "должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов".

"Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013 – 2014 годах", – говорит президент.

Этим же законопроектом уточняется порядок назначения директора Госбюро расследований и его полномочия – в случае принятия законопрокта, директор ГБР не будет разделять часть своих полномочий со своим первым заместителем и заместителем.

Также в проект закона внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего директора ГБР Романа Трубы.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.