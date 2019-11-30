Орден "За заслуги" является вторым по значимости во Франции

Командующего Военно-морскими силами Украина адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Французской Республики "За заслуги".

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Об этом сообщается на странице командования ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в субботу, 30 ноября, награду Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту натовского корабля Commandant Birot, который недавно прибыл в украинский порт.

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", – заявил посол.

По его словам, орден "За заслуги" является вторым по значимости во Франции.

Посол отметил, что о высоком уровне сотрудничества между Украиной и Францией говорят стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и остановки французских кораблей в Одессе.

В свою очередь, Воронченко отметил, между украинским и французским флотами существует активное и разностороннее сотрудничество.

По его мнению, каждое прибытие корабля – это очередной один шаг для безопасностив в регионе.

"Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", – сказал адмирал.

Как ранее сообщал Фокус:

Commandant Birot прибыл в порт Одессы с четырехдневным визитом 28 ноября.

Недавно сообщалось, что Воронченко во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена будет награжден французским национальным орденом "За заслуги".