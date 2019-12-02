Военная прокуратура южного региона "сливает" информацию Матиосу, – Чумак

Таким образом Матиос якобы и узнал, что пропало с возвращенных Россией кораблей

У бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса остались хорошие связи в южном регионе. Так к нему и попала информация о пропавших вещах с украинских кораблей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал действующий главный военный прокурор Виктор Чумак.

По его словам, ситуацию запомнят и учтут при проведении переаттестации прокуроров.

"Я так понимаю, кто-то в прокуратуре южного региона поддерживает хорошую связь с бывшим военным прокурором и предоставил ему все эти материалы. Это учтут при проведении аттестации, во время проверки на доброчестность", – заявил Чумак.

Также он добавил, что военные прокуроры действительно осматривали корабли при их передаче украинской стороне: "Более того, они принимали участие в передаче этих кораблей, мы это контролировали".

Отдельно Чумак уточнил: сейчас он "никак не общается" с Матиосом.

Что касается самих кораблей, то по словам прокурора, РФ хотела "втюхать" их как вещдок в рамках российского уголовного дела, но Украина на это не пошла.

"Они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – заявил Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.

Командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.