НАБУ считает, что аудиозаписи в Telegram – не повод открывать дело против Трубы

Бюро не услышало на записях фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям

Национальное антикорбюро изучило аудиозаписи на телеграм-канале "Трубу прорвало" и не нашло оснований для открытия дела против директора ГБР Романа Трубы.

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Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на ответ НАБУ.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – говорят в бюро.

По словам представителя НАБУ, во время анализа бюро не нашло фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям.

21 сентября в рабочем кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.

Спустя два месяца на канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.

Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.

"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

НАБУ задерржало соратника главы ГБР Игоря Щербину, которого в Офисе президента назвали "правой руки" Романа Трубы. Он подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов. В сязи с этим Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект о перезапуске ГБР.

Сам Труба заявил, что Щербина - его бывший коллега по ГПУ и ни о каких взятках он не слышал.