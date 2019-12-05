Закон об особом статусе Донбасса не будет принят до Нового года, – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект об особом статусе Донбасса не будет принят до Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Лидер "СН" заявил, что работа над законопроектом не ведется.
"Я не думаю, что новый закон реально принять до Нового года. Если вообще будет такое решения и принято. Сейчас я много раз подчеркивал, мы не ведем никакой работы по подготовке любого законопроекта по этому поводу. Поэтому так важен закон не будет приниматься в турборежиме. Его надо прорабатывать", – сообщил Арахамия.
По его оценке, документ можно разработать за три недели.
"Если брать сейчас с парламентского опыта, который мы уже имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то надо минимум три недели для того, чтобы наработать законопроект, потом принять его в первом чтении, подождать две недели – 14 дней, предоставить альтернативные и только потом принять в зале", – добавил он.
Ранее подобную информацию озвучил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, Верховная Рада будет продлевать действие существующего закона из-за дефецита времени.
А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Раде хватит 11 дней для разработки законопроекта об особом статусе ОРДЛО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.
- Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".
- Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".
- А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.
- В так называемой "ДНР" заявили, что выступают против нового закона об особом статусе Донбасса, вместо этого, хотят продления старого.