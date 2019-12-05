Зеленский наградил шоумена Притулу орденом "За заслуги"

По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями.

Соответствующий указ №889/2019 опубликован на сайте президента.

Волонтеры награждены "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы.

Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.

Как ранее сообщал Фокус:

30 ноября командующий ВМСУ Игорь Воронченко, во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена, награжден французским национальным орденом "За заслуги".