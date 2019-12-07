Забрать исковые требования против "Газпрома" без компенсации 3 млрд невозможно, – "Нафтогаз"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что простить "Газпрому" 3 млрд долларов и забрать исковые требования в новом Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации для достижения соглашения о транзите газа через Украину является невозможным вариантом.

Об этом Витренко написал в Facebook.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что Украина и Россия не смогут решить газовый спор до тех пор, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям и призвал придти к "нулевому варианту".

По словам Юрия Витренко, исполнение решения Стокгольмського арбитража – это часть "договоренностей", которые были достигнуты в 2009 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", – заявил Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".