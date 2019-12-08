Гончарук: Украина без российского газа не замерзнет

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом. Об этом он сказал в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", – отметил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

По его словам, этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.

Гончарук также подчеркнул, что позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.

В то же время он признал, что "этих аргументов может не хватить", поскольку РФ руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

Как ранее сообщал Фокус:

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".