Песков рассказал, что Путин и Зеленский обменялись рукопожатием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки при встрече в Париже. Об этом сообщают РИА Новости.

На нормандском саммите Зеленский и Путин встретились впервые. До этого лидеры двух стран несколько раз общались по телефону.

"Они просто пожали руки. Встреча еще впереди", – сказал Песков в ответ на просьбу рассказать, как состоялось знакомство двух президентов.

Правда, на камеры ни один из лидеров четырех стран не обменивался рукопожатиями. Члены "нормандской четверки" зашли вместе в зал для переговоров и сразу же сели на свои места.

Перед началом саммита Зеленский провел двухсторонние встречи с Макроном и Меркель. С лидерами Германии и Франции также встретился Путин. Согласно расписанию, переговоры глав стран нормандской четверки должны были начаться в 17:00. Таким образом саммит начался с опозданием в полтора часа.

Ожидается, что итоговая пресс-конференция состоится около 22:00. После этого запланированы переговоры Зеленского и Путина.

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