Гончарук: Долг Газпрому не подарим, можем принять газом

Политика
Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый контракт

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры с РФ по транзиту газа могут сопровождаться "газовой войной". Об этом он заявил по итогам "Нормандского саммита". 

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно – с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен", – написал он в Facebook.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража. При этом НАК Нафтогаз Украины не будет "прощать" $3 млрд Газпрому.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", – добавил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус: