Гончарук: Долг Газпрому не подарим, можем принять газом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры с РФ по транзиту газа могут сопровождаться "газовой войной". Об этом он заявил по итогам "Нормандского саммита".

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно – с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен", – написал он в Facebook.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража. При этом НАК Нафтогаз Украины не будет "прощать" $3 млрд Газпрому.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", – добавил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".