"Ни мир, ни капитуляция". У Порошенко прокомментировали встречу "четверки"

Нардепы от "Евросолидарности" видят во вчерашней встрече "четверки" как позитивные моменты, так и тревожные.

Об этом депутаты Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко пишут в Facebook

Так, Климпуш-Цинцадзе рада тому, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество: "Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".

В то же время, ее тревожит согласие Украины на "формулу Штайнмайера" и газовые переговоры между президентами Зеленским и Путиным.

"Мы предупреждали, что смешивание этих двух тем – плохо. Хорошо, что вчера не сдали позиций. Подозреваю, это из-за того, что прислушались к Нафтогазу", – пишет нардеп.

Геращенко, в свою очередь заявила, что хоть "это была и важная встреча "четверки". но она не стала исторической".

"Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.