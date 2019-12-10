"Ни мир, ни капитуляция". У Порошенко прокомментировали встречу "четверки"

Политика
В "ЕС" считают, что вчерашняя встреча в Париже хоть и была важной, но она не стала исторической

Нардепы от "Евросолидарности" видят во вчерашней встрече "четверки" как позитивные моменты, так и тревожные.

Об этом депутаты Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко пишут в Facebook

Так, Климпуш-Цинцадзе рада тому, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество: "Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".

В то же время, ее тревожит согласие Украины на "формулу Штайнмайера" и газовые переговоры между президентами Зеленским и Путиным. 

"Мы предупреждали, что смешивание этих двух тем – плохо. Хорошо, что вчера не сдали позиций. Подозреваю, это из-за того, что прислушались к Нафтогазу", – пишет нардеп.

Геращенко, в свою очередь заявила, что хоть "это была и важная встреча "четверки". но она не стала исторической".

"Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 