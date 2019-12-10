Домой к жене и детям. Зеленский возвращается из Парижа
Во вторник, 10 декабря, президент Владимир Зеленский возвращается из Парижа после переговоров в "нормандском формате". Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
Глава государства поделился в соцсети фотографией из самолета.
"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", – подписал фото президент.
Вчера, 9 декабря, Зеленский принимал участие во встрече с лидерами Германии, России и Франции. Переговоры длились более восьми часов, после чего, еще на протяжении часа "нормандская четверка" давала итоговую пресс-конференцию.
В рамках переговоров проводилась не только четырехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, но и двухсторонние встречи каждого из участников.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.