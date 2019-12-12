В ОБСЕ надеются на привлечение к ответственности убийц Шеремета

Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир надеется, что Украина сможет как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сказано на странице организации в Twitter.

По словам Дезира, организация следит за развитием в расследовании убийства Шеремета, а также надеется, что виновные в его смерти будут привлечены к ответственности.

"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Шеремета в Украине, которое произошло 20 июля 2016 года. Я надеюсь, вскоре она (Украина – ред.) привлечет к ответственности убийц и преступников", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: