Дело Шеремета. Силовики ночью пришли с обыском к еще одной паре волонтеров

Политика
Обыск продлился до 5 утра. Правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин

Следователи ночью по делу убийства журналиста Павла Шеремета обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обыск продлился до 5 утра. Правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Следственные действия проводились в рамках расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.

Во время революции Достоинства Евгений был заместителем командира первой сотни, а Наталья до сих пор ухаживает за раненными украинскими бойцами в больницах.

Акастелов среди прочего руководил обороной на улице Институтской зимой 2014 году.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram также пишет, что силовики проводят обыск у еще двух лиц: Павлины Степановой и ее супруга.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.