Министр Коляда: Чем бы ни закончилось дело Шеремета – проиграет государство

Доказательная база обвинений в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, иначе – репутационные риски государства увеличатся в разы.

Такое мнение выразила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в своем Facebook.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело – проигрывает государство, прежде всего репутационно", – написала Коляда.

Она также добавила, что лично знает всех подозреваемых.

Коляда отметила, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. По ее словам, министерство готово предоставить весь спектр правовой помощи, не давая оценку дела по существу.

По ее мнению, в случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы.

"Обращаюсь ко всем – чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую – следите за формулировками, выверяйте каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", – сказано в сообщении.

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследовано, но ни у кого не должны возникать сомнения касательно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера – это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", – резюмировала Коляда.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.