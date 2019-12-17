Новая драка под Радой: полиция применила дубинки и забрала палатку
Под Верховной Радой произошли новые столкновения между полицией и протестующими.
Активисты попытались установить новую палатку на проезжей части улицы Грушевского, но правоохранители не дали этого сделать и конфисковали ее.
Протестующие в ответ стали бросать камни, а полиция применила дубинки. В итоге противников открытия рынка земли оттеснили, есть пострадавшие. Несколько человек задержали.
Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.
В центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.
- Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".