Новая драка под Радой: полиция применила дубинки и забрала палатку

Политика
Есть пострадавшие и задержанные

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между полицией и протестующими.

Активисты попытались установить новую палатку на проезжей части улицы Грушевского, но правоохранители не дали этого сделать и конфисковали ее.

Протестующие в ответ стали бросать камни, а полиция применила дубинки. В итоге противников открытия рынка земли оттеснили, есть пострадавшие. Несколько человек задержали.

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

В центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

Как ранее сообщал Фокус: