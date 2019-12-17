Новая драка под Радой: полиция применила дубинки и забрала палатку

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между полицией и протестующими.

Активисты попытались установить новую палатку на проезжей части улицы Грушевского, но правоохранители не дали этого сделать и конфисковали ее.

Протестующие в ответ стали бросать камни, а полиция применила дубинки. В итоге противников открытия рынка земли оттеснили, есть пострадавшие. Несколько человек задержали.

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

В центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.