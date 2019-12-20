В Украине готовят альтернативу Минским соглашениям, – МИД

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата. Об этом сообщает Страна. ua.

"Альтернатива минскому формату есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс, но, давайте говорить честно - миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир… Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не Peace keeping operation (операция по поддержанию мира) , а то, что это должна быть операция по внедрению мира – Peace enforcement operation. Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разведения. Конечно, мы прорабатываем альтернативные варианты", – сказал Боднар.

По его словам, СНБО обработал пять вариантов возможного развития событий.

"МИД в качестве экспертов привлекался к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы", – подытожил замминистра.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.