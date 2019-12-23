Вопрос Крыма нужно решать не в рамках минского процесса, – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Об этом Пристайко рассказал в интервью Укринформу.

"Если быть прагматичным, то вопрос сразу надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", – сказал Пристайко.

По его словам, Украина берется за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске.

"Безусловно, люди правильно беспокоятся. И мы бескопоимся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован. Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске", – добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский готовился поднять вопрос о Крыме, но на его обсуждение не хватило времени.

"Я готовился предметно и очень хотел обсудить этот вопрос. Не буду вам врать, мы очень много потратили времени – 30-40 минут – на первый же вопрос о разведении. Это на один вопрос", – пояснил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.