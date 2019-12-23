Суд оставил Riffmaster'а Антоненко под арестом до февраля

Политика
Во время и после объявления решения суда присутствующие в зале заседаний скандировали "Ганьба"

Киевский апелляционный суд оставил под арестом одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

Адвокаты Антоненко настаивали на освобождении своего подзащитного под поручительство, но судьи оставили вердикт в силе.

Таким образом, Riffmaster остается под стражей до 8 февраля 2020 года.

Во время и после объявления решения суда присутствующие в зале заседаний скандировали "Ганьба".

Дмитрий Круговый, адвокат Антоненко, после заседания заявил, что решение судей – "своевольное", но любое решение именем Украины нужно выполнять.

"Это не было неожиданностью. Минимум у двух судей крепкие связи с прокураторой – их дети там работают... А еще посмотрите на включенный режим катка, о чем тут говорить", – заявил он.

Также Круговой добавил, что у защиты Антоненко есть новые идеи, но говорить об этом еще рано. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.